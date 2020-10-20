Москва, , 11:25 — REGNUM Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщается сегодня, 20 октября, в микроблоге в Instagram компания Art Pictures её сына Федора Бондарчука.

О причинах смерти и другие подробности не сообщается. Режиссёр Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал произошедшее.

https://www.instagram.com/p/CGjoAZan9Fe/

Напомним, Ирина Скобцева — советская и российская актриса театра и кино, в 1956 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1974 году — звание Народной артистки РСФСР. В 1997 году была награждена Орденом Дружбы.

Скобцева родилась 22 августа 1927 году в Туле. Её первой работой в кино была роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Зрители также знают её благодаря советским фильмам «Мэри Поппинс, до свидания!», «Овод» и «Зигзаг удачи». Всего она сыграла роли более чем в 60 фильмах.

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