Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS вошёл в топ-5 музыкального чарта Billboard Hot 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Композиция «Dynamite» продолжает держаться в рейтинге на протяжении восьми недель после выхода.

Известно, что данный трек занял первое место музыкального чарта сразу после выхода, после чего трижды возглавлял рейтинг и четыре раза опускался на второе место в чарте.

Между тем, BTS — Dynamite заняла первую строчку в чартах Billboard Global 200 и Billboard Global.

Ремикс группы «Savage Love», который на прошлой неделе возглавлял чарт Billboard Hot 100, опустился на шестую строчку чарта.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.