Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM В сети появился новый тизер-трейлер сериала «Мандалорец». Его опубликовали 19 октября на YouTube-канале Star Wars.

В ролике авторы шоу показали новые фрагменты из второго сезона. На них Мандо (Педро Паскаль) вместе с Малышом Йодой путешествует по Галактике и сражается с различными противниками.

Напомним, премьера второго сезона «Мандалорца» ожидается 30 октября 2020 года. Новые эпизоды будут выходить на сервисе Disney Plus.

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