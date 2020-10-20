Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Netflix решила не продлевать научно-фантастический сериал «Вдали» на второй сезон. Об этом 19 октября сообщило издание Deadline.

Как оказалось, затраты на производство этого шоу не соответствовали итоговому количеству просмотров. Напомним, премьера первого сезона «Вдали» состоялась всего месяц назад — 4 сентября 2020 года.

«Вдали» — это научно-фантастическая драма о группе астронавтов, отправившихся на Марс. Главную роль в сериале исполнила актриса Хилари Суэнк.

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