Лос-Анджелес, США, , 05:36 — REGNUM Саша Барон Коэн появится в образе Бората Сагдиева во время онлайн-трансляции стримера DrLupo. Об этом 19 октября сообщил сервис Twitch на своей twitter-странице.

«Впервые крупнейший геймер Казахстана появится в прямом эфире на Twitch», — написала администрация аккаунта.

Пока нет информации о том, в какую игру будут играть актёр и стример, однако портал Comicbook напомнил, что DrLupo в последнее время сфокусирован на Fortnite, World of Warcraft, Fall Guys и Among Us.

https://twitter.com/Twitch/status/1318238174502559744

Ранее в сеть выложили трейлер будущего фильма «Борат 2». Выход картины в российский прокат запланирован на 23 октября 2020 года.

