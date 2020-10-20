Лос-Анджелес, США, , 05:19 — REGNUM У Джеффа Бриджеса, исполнившего главную роль в фильме «Большой Лебовски», диагностировали онкологическое заболевание. Об этом 20 октября актёр сообщил на своей Twitter-странице.

«У меня диагностировали лимфому», — написал Бриджес, отметив, что его герой Джеффри Лебовски произнёс бы по этому поводу одну специфическую фразу.

Актёр добавил: несмотря на то, что это серьезное заболевание, ему повезло, что у него «отличная команда врачей», и «благоприятный прогноз». В конце он написал, что начинает курс лечения и будет держать поклонников в курсе по поводу процесса его выздоровления.

https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518656

Лимфома — это онкологическое заболевание, которое поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы. Фильм «Большой Лебовски» считается культовым среди многих поклоников кинематографа США. Картина вышла на экраны в июне 1998 года, сняли её режиссёры Итан и Джоэл Коэны.

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