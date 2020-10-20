Токио, , 04:16 — REGNUM Аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» установил рекорд кинопроката Японии. Об этом 19 октября сообщил журнал Variety.

В первый день показов, 16 октября 2020 года, картина собрала на домашнем кинорынке $12 млн, а по итогу первых выходных сумма кассовых сборов составила $44 млн. Таким образом, фильм занял первое место в рейтинге, сместив на второе анимационную картину Disney «Холодное сердце 2» ($30 млн). Третью позицию сейчас занимает «Дитя погоды» ($15,6 млн).

В основу картины легла одноимённая арка манги Коёхару Готогэ. Первый сезон её аниме-адаптации выходил в эфир с 6 апреля по 28 сентября 2020 года.

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