Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Ченнинг Данги, недавно покинувшая пост вице-президента Netflix, в начале 2021 года займёт должность председателя кинокомпании Warner Bros. Television. Об этом 20 октября сообщил портал Comicbook.

С соответствующим объявлением выступила председатель WarnerMedia Studios и Networks Group Энн Сарнофф. Она охарактеризовала это назначение Данги как «возвращение на родину», добавив, что руководство компаний очень радо произошедшему.

Таким образом, Ченнинг Данги придёт на смену Питеру Роту, который недавно сообщил, что покинет пост. До прихода в Netflix в 2018 году Данги стала первой темнокожей женщиной, которой удалось занять пост руководителя такой крупной телевизионной сети, как ABC Entertainment.

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