Лос-Анджелес, США, , 02:28 — REGNUM Мэттью Макконехи в своей новой книге рассказал о том, как умер его отец. Об этом 19 октября сообщил портал Cinema Blend.

В мемуарах актёр поведал читателям о необычных и страстных отношениях его родителей, в которых иногда имело место даже насилие. Он, в частности, сообщил, что его мать и отец трижды заключали брак, и конец их отношениям пришёл тогда, когда отец скончался в 1992 году.

В своей книге Макконехи сообщил, что однажды ему позвонила мать и сказала, что его отец умер из-за сердечного приступа.

«Мои колени подогнулись. Я не мог в это поверить. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы», — написал Макконехи, добавив, что отец всегда говорил свои сыновьям: «Мальчики, когда я уйду, я буду заниматься любовью с вашей мамой», и в итоге так и произошло.

Напомним, Мэттью Макконехи родился 4 ноября 1969 года в семье Мэри Кэтлин и Джеймса Дональда Макконахи. Мать актёра сначала работала воспитательницей в детском саду, впоследствии она стала писательницей. Джеймс Макконахи был профессиональным игроков в американский футбол.

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