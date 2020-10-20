Лос-Анджелес, США, , 02:08 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер будущей картины режиссёра Джорджа Вулфа «Black Bottom Ма Рейни». Ролик был опубликован 19 октября на YouTube-канале потокового сервиса Netflix.

Это фильм стал последним в карьере Чедвика Боузмана, в его основу легла пьеса Августа Уилсона. Роль блюзовой исполнительницы Ма Рэйни исполнила актриса Виола Дэвис. В ролике присутствует много моментов, когда в кадре появляется покойный актёра, сыгравший амбициозного трубача Ливи.

Ранее ИА REGNUM сообщило: актриса Летиша Райт, исполнившая роль Шури в кинокомиксе «Чёрная Пантера», назвала странными мысли о том, что вторую часть фильма можно выпустить без Боузмана. Она отметила, что сейчас команда проекта просто скорбит по ушедшему актёру.

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