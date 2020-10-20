Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Летиша Райт, исполнившая роль Шури в кинокомиксе «Чёрная Пантера», сказала, что она пока не хочет даже думать о том, что вторую картину можно снять без Чедвика Боузмана. Об этом 19 октября сообщил портал Screen Rant.

«Мы все ещё оплакиваем Чеда, — сказала Райт, — мысль о том, чтобы сделать это без него, довольно странная. В данный момент мы просто скорбим».

Издание отметило, что фильм «Чёрная пантера 2» пока присутствует в графике премьер студии Marvel, его релиз запланирован на май 2022 года.

Напомним, Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Кроме «Чёрной пантеры» он снялся в таких картинах Marvel, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

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