Москва, , 23:58 — REGNUM Создатели будущего сериала «Отблески Этерны» выложили в сеть первый трейлер проекта. Видео было опубликовано 19 октября на YouTube-канале AETERNA TV series.

В основу шоу ляжет одноимённый цикл фэнтезийных романов российской писательницы Веры Камши. В ролике зрители могут видеть множество эпизодов с фехтованием, а также батальных сцен.

Ранее продюсеры сообщили, что производство пилотного эпизода они планируют завершить до конца 2020 года, а первого сезона сериала — в 2021 году. Они также заявили, что шоу будет состоять из пяти сезонов. В качестве режиссёра проекта выступает Евгений Невский, сценариста — Сергей Юдаков(«Легенда о Коловрате»), продюсера — Евгений Баранов («Верни мою любовь»).

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