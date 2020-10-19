Ревда, Свердловская область, , 23:33 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) обнаружили макет памятника уральским углежогам. Объект пытались установить ещё в советское время.

Как передаёт «Ревда-инфо», в 1991 году в городе планировали установить композицию в память о восстании ревдинских углежогов, которому тогда исполнялось 150 лет. Однако вскоре погибли скульптор Владимир Егоров и инициатор создания памятника Дмитрий Попов, и о памятнике забыли.

Жители Ревды ранее предлагали мэрии установить памятник углежогам в новом сквере у санатория «Родничок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ревдинские чиновники пытались демонтировать памятник Ленину, находящийся в центре города.

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