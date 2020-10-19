Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max назвал дату премьеры сериала «Стюардесса» (Flight Attendant), главную роль в котором исполнит Кейли Куоко. Об этом 19 октября сообщил портал TVLine.

Поклонники актрисы, исполнившей роль Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва», смогут увидеть её новый проект 26 ноября 2020 года. Отмечается, что в этот день HBO Max покажет первые три эпизода сериала.

В основу «Стюардессы» лег одноимённый роман писателя Криса Бохьяляна, опубликованный в 2018 году. Согласно синопсису, сюжет представляет собой«историю о том, как вся жизнь может измениться за одну ночь». Первый сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Comicbook: шоу «Хелстром» показало, что Marvel стоит снимать больше ужасов