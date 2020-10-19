Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM По мнению автора портала Comicbook Кофи Аутло, сериал «Хелстром» потокового сервиса Hulu показал, что студии Marvel стоит выпускать больше фильмов и шоу в жанре ужасов. Статья была опубликована 19 октября на сайте издания.

Журналист отметил, что, конечно, подобные проекты очень привлекательны с точки зрения зарабатывания денег, однако дело не только в этом. Он обратил внимание, что в отличие от «Блэйда» или «Призрачного гонщика», это шоу более пристально рассматривает тёмную сторону кинокомиксов, когда герои используют «злую» силу для совершения добрых дел.

«Зрителям нравятся истории о «сложных» героях — особенно те, в которые привносят такие термины, как «темный» или «грубый», — написал Аутло, добавив, что Marvel вполне может вывести такие вещи на новый уровень.

Автор статьи также отметил: ещё одной очень привлекательной чертой подобных проектов является то, что студия может объединить их в целую новую киновселенную.

Первый эпизод сериала «Хелстром» потоковый сервис Hulu начал показывать 16 октября 2020 года. В центре повествования находятся Дэймон Хелстром (Том Остин) и Анн Хелстром (Сидни Леммон), являющиеся детьми таинственного и могущественного серийного убийцы. Они занимаются поиском самых ужасных представителей человеческой расы.

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