Лос-Анджелес, США, , 22:27 — REGNUM Майкл Рукер, исполнивший роль Йонду Удонта в фильмах «Стражи галактики» заявил, что герой может вернуться в киновселенную Marvel. Об этом 19 октября сообщил портал Comicbook.

«Знаете что? Мне понравился этот персонаж, — сказал Рукер во время видеоинтервью, — я не знаю, как они могли бы это сделать, но, конечно, это возможно».

Актер добавил, что в киновселенной Marvel возможно всё, поскольку в ней, например, существуют путешествия во времени.

«Но будут ли они в состоянии позволить себе меня? Я не знаю. У Marvel не так много денег, знаете ли, это действительно сложно!» — пошутил актёр.

Напомним, Йонду Удонта погиб в конце второй части кинокомикса «Стражи галактики». По сюжету он приходится приёмным отцом Питеру Джейсону Квиллу по прозвищу Звёздный Лорд.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, в каком времени будут происходить события нового «Бэтмена»