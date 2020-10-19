Кардифф, Великобритания, , 22:05 — REGNUM Власти британского Уэльса заявили, что они позволят продолжить съёмки фильмов и сериалов в регионе, несмотря на введение режима временной самоизоляции. Об этом 19 октября сообщил портал Deadline.

Уэльс

Таким образом, чиновники разъяснили журналистам свою позицию по этому вопросу. Ранее они объявили, что с 23 октября по 9 ноября 2020 года жители Уэльса должны будут соблюдать карантинные меры. Людям разрешили покидать дома только в исключительных случаях, например, для «физических упражнений».

Стоит отметить, что кинопроизводители часто выбирают Уэльс для съёмок фильмов и телешоу. Там, в частности, проходили съёмки таких сериалов, как «Доктор Кто» и «Война миров».

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