Лос-Анджелес, США, , 19:39 — REGNUM Фантастический фильм «Живая сталь» может получить сиквел. Об этом 19 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на информацию портала Cinema Blend.

Режиссёр фильма Шон Леви рассказал, что успех «Живой стали» на Netflix подарил фанатам надежду на создание сиквела. Он уже ведёт переговоры с продюсерами и Хью Джекманом (исполнителем главной роли) о возможном начале работы.

Напомним, премьера фильма «Живая сталь» состоялась в 2011 году. Картина получила смешанные отзывы от критиков.

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