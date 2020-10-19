Самара, , 14:29 — REGNUM Церемония открытия XXV Международного фестиваля «Кино — детям», посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 19 октября в Самарской государственной филармонии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 19 по 23 октября в Самаре пройдет XXV Международный фестиваль «Кино — детям». В настоящее время данный кинофорум считается самым большим в стране фестивалем фильмов для детей и юношества.

Девизом фестиваля является знаменитая фраза русского писателя Сергея Михалкова: «Сегодня дети — завтра народ». Юные зрители смогут посмотреть лучшие произведения как российских, так и зарубежных кинематографистов. Главной площадкой фестиваля в Самаре традиционно станет ЦРК «Художественный».

Отмечается, что этот праздник кино в Самаре проходит 25-й год. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в текущем году большая часть фестивальных событий будет проходить в онлайн-формате.

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