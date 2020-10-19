Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области, где действует режим самоизоляции для пожилых граждан, педагогов старше 65 лет отправят на дистанционную работу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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Сегодня, 19 октября, в регионе завершены двухнедельные внеплановые каникулы, и учёба продолжилась в очном формате. Глава региона подчеркнул, что надо обезопасить пожилых учителей.

«470 человек — педагоги старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Нам надо организовать их переход в дистанционный режим работы», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 18 октября школьники в Ульяновской области находились на внеплановых каникулах из-за роста заболеваемости ОРВИ. За это время, по данным властей, заболеваемость среди детей удалось снизить на 65%. 19 октября школьники продолжили учёбу в очном формате, при этом в образовательных учреждениях усилили меры профилактики и дезинфекции.

Напомним, пожилым в Ульяновской области рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Помощь по доставке продуктов питания и лекарств оказывают социальные работники и добровольцы.