Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Австралийский актёр Крис Хемсворт подтвердил информацию о том, что съёмки кинокомикса «Тор: Любовь и гром» стартуют в январе 2021 года. Об этом 19 октября сообщает портал ComicBook.

По словам Хемсворта, новая часть «Тора» подарит и актёрам и зрителям уникальный опыт, которого не было в предыдущих фильмах франшизы. Он также отметил, что Тайка Вайтити в данный момент занят написание сценария картины.

Напомним, «Любовь и гром» — это четвёртая часть кинофраншизы «Тор» с Крисом Хемсвортом в главной роли. По предварительной информации, новым богом грома в картине станет Джейн Фостер (Натали Портман).

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