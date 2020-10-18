Лондон, , 13:58 — REGNUM Подготовка к роли ведьмака требует тренировки скорости, взрывной силы и общей хорошей физической формы, сообщил актёр Генри Кавилл на своей странице в социальной сети Instagram.

Первый сезон телесериала ведьмак был выпущен в декабре 2019 года. В настоящее время Netflix ведёт работу над вторым сезоном, выход которого ожидается в начале 2021 года.

Актёр Генри Кавилл, исполняющий главную роль ведьмака Геральта из Ривии, рассказал, что регулярно тренируется для поддержания физической формы, соответствующей этой роли.

«Тренировка ведьмака сосредоточена на трёх основных аспектах: скорости, взрывной силе и общей физической форме», — отметил Кавилл.

Он добавил, что для развития всех этих аспектов его тренировки включают пробежки в гору.

Также актёр опубликовал фотографию с пробежки в горном регионе северо-западной Англии, получившем название Озёрный край. Сейчас там ведутся съёмки одного из эпизодов сериала.

«Этот регион теперь входит в тройку моих любимых мест в мире», — подчеркнул актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что роль ведьмака Эскеля во втором сезоне сериала «Ведьмак» исполнит швейцарский актёр Бэзил Айденбенц.