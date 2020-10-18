Ашхабад, , 11:55 — REGNUM Сайт со сказками на туркменском языке tasinhorjun.org заработал в Туркмении, сообщает 17 октября Turkmenportal.

На сайте tasinhorjun.org на данный момент опубликовано более сорока сказок, оформленных красочными иллюстрациями. Отмечается, что база сказок постоянно пополняется.

На сайте имеются как народные сказки, так и авторские. В качестве авторских сказок опубликованы сказки туркменских авторов сказочного жанра Берды Кербабаева, Амана Кекилова, Каюма Танрыгулыева, Керима Гурбаннепесова.

Разработчики сайта представили и тестовый раздел, в котором есть возможность оценить свой уровень знания туркменских сказок. Читателю также предоставлена возможность как прочесть сказки на сайте, так и скачать их на устройство в формате PDF.