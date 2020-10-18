Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Компания американского рэп-исполнителя Кёртиса Джексона, известного под псевдонимом «50 Cent», выпустит три фильма ужасов. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Компания Кёртиса G-Unit Film & Television подписала контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трёх фильмов в жанре хоррор. Рэпер будет продюсером создаваемых фильмов, а в качестве режиссёра выступит Элай Рот, дебютировавший в жанре ужасов в 2002 году с фильмом «Лихорадка».

"Не могу дождаться момента, когда мы сможет показать миру, то, что у нас получится», — отметил Кёртис.

Для 50 Cent этот проект станет не первым в сфере кинематографа. Ранее он принимал участие в нескольких кинопроектах в качестве актёра, продюсера и режиссёра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Элай Рот станет режиссёром фильма по мотива видеоигры Borderlands.