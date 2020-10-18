Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Самым популярным новым сериалом компании Netflix в 2020 году стала «Сестра Рэтчед». Об этом сообщается на странице Netflix в социальной сети Twitter.

«За первые 28 дней на приём к медсестре Рэтчед записались 48 миллионов человек, что является самым лучшим дебютом среди наших проектов в этом году», — отметили в Netflix.

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября 2020 года. Сценарий сериала основывается на романе «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. В нём рассказывается история медсестры Милдред Рэтчед до встречи с главным героем одноимённого фильма, основанного на этом же романе.

Создателем сериала «Сестра Рэтчед» стал Эван Романский. Роль медсестры Милдред Рэтчед исполнила актриса Сара Полсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Сара Полсон рассказала о своей работе над ролью медсестры Рэтчед. Она отметила, что актёр не должен относиться к своему персонажу предвзято, даже если он является настоящим чудовищем.