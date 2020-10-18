Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Научно-фантастический сериал «Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон. Об этом сообщили шоу-раннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз в ролике, опубликованном на сайте сериала.

«Это официально: производство четвёртого сезона стартует 2 ноября», — заявили создатели проекта.

Премьера первого сезона сериала по вселенной «Звёздного пути» состоялась 24 сентября 2017 года. Сериал транслируется посредством потокового сервиса CBS All Access.

В 2018 и 2019 годах сериал был удостоен награды американской кинопремии «Сатурн» в нескольких номинациях, включая «Лучший телесериал, выпущенный новыми медиа» и «Лучший стриминговый сериал в жанрах: научная фантастика, экшн или фэнтези».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября состоялась премьера первой серии третьего сезона сериала «Звёздный путь: Дискавери».

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