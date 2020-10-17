Москва, , 19:47 — REGNUM Скончался известный кинопродюсер Михаил Зильберман. Об этом 17 октября сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«16 октября 2020 года после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман», — отмечается в заявлении.

Напомним, за свою карьеру Зильберман принял участие в создании порядка 30 картин. Наиболее известные из них — «Хочу в тюрьму», «Водитель для Веры», «Граница 1918» и многие другие. Члену Союза кинематографистов было 68 лет.