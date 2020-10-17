Москва, , 16:05 — REGNUM Продюсер Михаил Зальберман скончался 16 октября после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Продюсерская фильмография Михаила Зальбермана насчитывает более 30 картин. В последние годы жизни он работал преимущественно над документальными фильмами, такими как «Янковский», «Упрямец Хуциев» и «Ульянов про Ульянова».

«Михаил Анатольевич Зильберман был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии… Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища», — отметили в Союзе кинематографистов России.

Фильмы, над которыми работал Зильберман, были отмечены призами престижных фестивалей. В частности, наградами кинофестиваля «Кинотавр», премии «Золотой Овен» и призами киноакадемии «Ника» были удостоены фильмы «Русский бунт», «Приходи на меня посмотреть», «Радости и печали маленького Лорда», «Водитель для Веры» и «Папа».