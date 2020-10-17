Москва, , 10:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин мог не просматривать обобщённый список деятелей культуры при объявлении благодарности, сообщил композитор Юрий Лоза на своей странице в социальной сети Facebook.

Композитор отметил, что получил множество поздравлений в связи с «похвалой президента». Он объяснил, что президент подписал обобщённый список, сформированный разными ведомствами.

«Потому вряд ли [президент] знает о моём существовании… Так что всем, кто не в курсе, спасибо за поздравления, а Владимиру Владимировичу — спасибо за то, что в потоке неотложных забот находит время для скучных протокольных дел», — подчеркнул Лоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин подписал распоряжении «О поощрении», в котором объявил благодарность ряду деятелей культуры, включая композитора Юрия Лозу.

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