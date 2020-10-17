Москва, , 08:48 — REGNUM Анимационный фильм киностудии Pixar «Душа» выйдет в прокат в России 21 января 2021 года. Об этом свидетельствует информация о мультфильме на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Компания Walt Disney планировала провести премьеру этого мультфильма в ноябре 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической создатели картины приняли решение о переносе даты премьеры.

Тогда же в Walt Disney объявили, что премьеры мультфильма «Душа» пройдёт не в кинотеатрах, а в сервисе потокового видео Disney+. Подписчики этого сервиса смогут посмотреть мультфильм 25 декабря 2020 года.

В России показ нового мультфильма от Pixar начнётся 21 января 2021 года. Дистрибьютором картины выступит компания WDS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре базирующийся в Брюсселе представители Международного союза кинотеатров (UNIC) заявили, что решение Walt Disney о переводе премьеры мультфильма «Душа» в цифровой формат стало «ещё одним ударом» для кинотеатров Евросоюза.

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