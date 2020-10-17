Москва, , 08:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявил благодарность композитору, артисту Росконцерта Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение №256-рп «О поощрении» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что благодарность президента объявлена за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В этом же распоряжении благодарности президента России удостаиваются выдающиеся представители научной и педагогической сферы, медики, социальные работники и специалисты различных отраслей промышленности.

Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза участвовал в музыкальных коллективах «Интеграл», «Примус» и «Зодчие». Сольную карьеру Лоза начал в 1987 году. За годы творческой деятельности композитор выпустил семь студийных альбомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Юрий Лоза раскритиковал молодое поколение исполнителей, которые занимаются только переделкой старых качественных песен.

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