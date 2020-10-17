Тегеран, , 11:55 — REGNUM Иранская короткометражная анимационная пьеса «Клубок» режиссера Малихе Голамзаде примет участие в 29-м международном кинофестивале в Сент-Луисе (США). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 октября.

«Клубок» является историей на военную тематику, повествующей о разлуке людей с родиной из-за войны и последующего кризиса в стране. Режиссёр получил приз за лучший анимационный короткометражный фильм года на 11-м иранском кинофестивале независимого анимационного кино, проходившем в Тегеране.

Фильм также принес Малихе Голамзаде награду за лучшую режиссуру. Он также получил премию Международной Ассоциации анимационного кино (ASIFA). «Клубок» также принимал участие в фестивале короткометражных фильмов We Like 'Em в Орегоне.

Международный кинофестиваль в Сент-Луисе — это ежегодное событие, которое проводится с 1992 года. Организаторы фестиваля демонстрируют около 300 фильмов в течение 10 дней.