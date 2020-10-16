Лос-Анджелес, США, , 22:58 — REGNUM Реализация противоэпидемиологических мер безопасности на съёмках каждого эпизода телесериала сейчас обходится в $300-$500 тыс. Об этом 16 октября сообщил портал Game Rant.

Об этом журналистам рассказал продюсер сериалов «Звездный путь» Алекс Куртцман. Он сообщил, что примерно столько создателям шоу сейчас приходится тратить на средства индивидуальной защиты и реализацию иных мер предосторожности.

Издание отметило, что в краткосрочной перспективе такой рост затрат на производство сериалов может обернуться тем, что многие высококлассные проекты будут закрыты.

В сентябре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что создатели фильма «Мир Юрского периода: Власть» (Jurassic World: Dominion) потратили только на коронавирусные тесты около $3 млн. Об этом журналистам рассказал продюсер проекта Патрик Кроули.

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