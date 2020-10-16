Лос-Анджелес, США, , 22:10 — REGNUM Кинокомпания Universal подумывает о том, чтобы привлечь Бри Ларсон к съёмкам сиквела боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Об этом 16 октября сообщил на своей Patreon-странице инсайдер Дэниэл Рихтман.

Он утверждает, что вторая часть фильма уже находится в производстве, и что продюсеры хотят использовать актёрский состав первой картины и при этом привлечь к съёмкам больше женщин.

«Они заинтересованы в том, чтобы к ним присоединилась Бри Ларсон или кто-то вроде нее», — написал Рихтман.

В фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» снялись Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби и другие известные актёры. Зрители знают Бри Ларсон по роли Капитана Марвел в популярном кинокомиксе.

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