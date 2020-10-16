Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Чудо-женщина 1984» Пэтти Дженкинс ответила на вопрос журналистов о том, состоится ли премьера фильма в назначенную дату. Об этом 16 октября сообщил портал Comicbook.

«Я не думаю, что сейчас кто-то может быть уверен в чем-либо», — сказала Дженкинс, пояснив, что создатели фильма просто не знают, как будет далее развиваться эпидемиологическая ситуация. Режиссёр добавила: она «очень надеется», что фильм действительно выйдет на большие экраны в конце 2020 года.

Напомним, кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру «Чудо-женщины 1984» на 25 декабря 2020 года. Стало известно, что актриса Галь Гадот получит за съёмки в этом фильме в 33 раза больше денег, чем за участие в проекте оригинального кинокомикса.

Читайте ранее в этом сюжете: Галь Гадот получит за «Чудо-женщину 1984» в 33 раза больше денег

Читайте развитие сюжета: Universal хочет привлечь Бри Ларсон к съёмкам сиквела «Форсаж: Хоббс и Шоу»