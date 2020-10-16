Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Дженсен Эклс и Джаред Падалеки рассказали о том, как прошёл последний день съёмок сериала «Сверхъестественное». Интервью с ними было опубликовано 15 октября на портале TV Line.

Эклс сообщил, что съёмки последних сцен шоу дались им тяжело, и что актёры «сломали» своих персонажей, позволив своим чувствам проявиться в них. В какой-то момент журналисты задали вопрос о том, позволили ли себе Эклс и Падалеки проронить слезу после того, как на съёмочной площадке раздался крик: «Снято!».

"Нет, в «Сверхъестественном» нет слез! — пошутил Эклс, — это не мы. Нет. Мы пили пиво».

«Если были слезы и плач с моей стороны, то это были разные слезы и плач. Я был просто счастлив», — сказал Падалеки, добавив, что актёры провернули огромную работу за 15 лет создания сериала.

Напомним, последний эпизод «Сверхъестественного» выйде в эфир 19 ноября 2020 года. 8 октября 2020 года в сеть выложили видео, в котором Дженсен Эклс и Джаред Падалеки попрощались с поклонниками сериала.

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