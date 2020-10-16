Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал рейтинг из десяти самых странных роботов в истории кинематографа. Статья была размещена 16 октября на сайте издания.

Десятую строчку занял Robby The Robot из фильма «Запретная планета» (Forbidden Planet) 1956 года, девятую и восьмую — герой «Дэрила» (1985) и Джонни 5 из «Короткого замыкания» (1986). Седьмую и шестую позицию заняли роботы Билл И Тед («Ужасное путешествие Билла и Теда», 1991) и Коробка («Бегство Логана», 1976).

В топ-5, в том числе, вошли Гектор («Сатурн-3», 1977), Wafflebot («Убойное Рождество Гарольда и Кумара», 2011), роботы из фильма «Батарейки не прилагаются» (1987) и Робот Поли из «Рокки 4» (1985). Возглавил список Ro-Man из фильма «Робот-монстр» 1953 года.

Стоит отметить, что режиссёр «Робота-монстра» Фил Такер, не имея бюджета на создания костюма робота, нарядил своего друга в костюм гориллы, после чгео надел ему на голову «шлем космонавта». Таким образом появился на свет самый странный робот в истории кинематографа.

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