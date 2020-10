Ливерпуль, Великобритания, , 20:33 — REGNUM В сеть выложили несколько видео, записанных на съёмочной площадке кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза. Ролики был опубликованы 15 октябя на портале We Got This Covered.

В одном из роликов зрители могут видеть, как Бэтмен (Роберт Паттинсон) и Женщина-кошка (Зои Кравиц) передвигаются на мотоциклах. Издание предположило, что по сюжету фильма персонажи сначала будут врагами, а затем найдут общие интересы.

https://twitter.com/ljwr_/status/1316041987724894208

https://twitter.com/Hellkr1/status/1316394283512016896

https://twitter.com/ljwr_/status/1316388072389513216

Ранее ИА REGNUM сообщило, что декорации для съёмок «Бэтмена» построили в Чикаго (штат Иллинойс, США). Сейчас съёмочный процесс проходит в британском Ливерпуле.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: в Чикаго построили декорации для съёмок кинокомикса «Бэтмен»

Читайте развитие сюжета: Портал Screen Rant опубликовал топ-10 самых странных роботов в истории кино