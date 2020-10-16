Шаньдун, Китай, , 19:37 — REGNUM Шестая ярмарка нематериального культурного наследия, организованная министерством культуры и туризма КНР и народным правительством восточно-китайской провинции Шаньдун, пройдет с 23 по 27 октября в региональном административном центре — городе Цзинань. Об этом 16 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную оргкомитетом этого мероприятия.

Основной формой проведения ярмарки организаторы объявили онлайн-формат. В его рамках пройдут разнообразные конкурсы и форумы, особое место среди которых будет отведено роли культурного наследия в борьбе с бедностью и нищетой. Кампания по борьбе с бедностью и нищетой в настоящее время проходит в стране.