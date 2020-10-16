Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Крупнейший инвестор Disney, миллиардер Дэниэл Лоеб хочет, чтобы кинокомпания начала проводить премьеры своих блокбастеров в сети. Об этом 16 октября сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью Лоеб заявил: он хотел бы, чтобы премьеры последних блокбастеров Disney, Marvel и Pixar состоялись на потоковом сервисе Disney Plus. Миллиардер отметил, что, по его мнению, даже после того, как проблема коронавируса будет решена, роль кинотеатров в киноиндустрии уже не будет такой как прежде.

«Насколько я понимаю, старые руководители (Disney — ИА REGNUM) не хотят переусердствовать со своими большими фильмами», — сказал Лоеб, добавив, что из-за этого они решили перенести премьеру «Чёрной вдовы» и других картин на 2021 год.

«Я не думаю, что они ценят тигра, которого держат за хвост», — заявил инвестор, пояснив, что, по его мнению, компания может получить большую выгоду в случае, если перейдёт на модель подписки, как это ранее сделали «все, от Microsoft до Amazon».

Стоит отметить, что ранее инсайдеры сообщили: глава студии Marvel Кевин Файги — единственный человек в Disney, который «блокирует» реализацию идеи о проведении премьеры «Чёрной вдовы» на потоковом сервисе Disney Plus. Информацию подтвердили источники нескольких порталов (в т.ч. Giant Freakin Robot, Geekosity), специализирующиеся на новостях о Голливуде.

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