Москва, , 15:55 — REGNUM В здании Новой Третьяковки проходит выставка фестиваля позитивного идейного искусства «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!». Идея фестиваля — популяризация образа людей труда в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. 15 октября организаторы фестиваля провели церемонию награждения победителей в нескольких номинациях. С 1 ноября планируется привлекать к конкурсу также и художников, увлекающихся цифровой живописью.

Фестиваль и выставка проходят при поддержке 30 заводов, фонда Валентина Серова, радиостанции «НАШЕ РАДИО» и других организаций, пояснила координатор Яна Хлус. Основной партнёр фестиваля — МГАХИ им. Сурикова, студенты, выпускники и профессоры которого принимают активное участие в конкурсе. Также среди участников есть студенты Колледжа дизайна и прикладного искусства МГПХА им. С.Г.Строганова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, Ростовского художественного училища имени М.Б.Грекова и других.

«Общий призовой фонд фестиваля составляет 2 млн руб., и скоро, с 1 ноября на открытии третьего сезона у нас появится новая номинация — «цифровое искусство», которое представляет собой создание произведений в различных программах, на планшетах и компьютерах. Сейчас это направление развивается и становится очень популярным. Многие художники подключаются не только к реальной живописи, но и к цифровой», — отметила Хлус.

Всего на фестивале было представлено более 1000 работ. И жюри выбирало самые интересные из них. Во втором сезоне в номинации «живопись и графика» первое место досталось Александру Савеленко, второе место поделили Дмитрий Котляров и Денис Петруленков, третье место досталось Елене Крахоткиной, Анастасии Нестеровой, Дмитрию Мясникову и Марии Головкиной. В номинации «скульптура и прикладное искусство» первое место заняла Ольга Давыдова, серебро поделили Екатерина Ильясова и Инна Лемонова, бронза досталась Виктории Тищенко, Алексею Дееву, Ольге Хан и Александре Створе. Приз зрительских симпатий взяли Максим Светлов, Ольга Сергиенко и Инна Емельянова.

По словам идеолога фестиваля, лидера «Партии Дела» и промышленника Константина Бабкина, выбирать призеров фестиваля было достаточно тяжело — очень много работ выполнены на достойном уровне.

«Это важный проект, который не только хранит традиции великого русского искусства и поддерживает дух созидания, — заявил Константин Бабкин. — Рабочие видят, что их рисуют, их труд, их жизнь и деятельность кому-то интересны. Что труд и продукция заводов кому-то интересны. И что все можно красиво изобразить и красиво подать. Это очень важно, не только для культуры, но и для промышленности, для духа нашего народа и будущего нашей страны».

В планах — развитие программы и увеличение количества партнеров фестиваля, в частности вовлечение новых заводов, говорит Яна Хлус: «Мы стремимся к тому, чтобы показать работы участников в разных регионах страны, организовав передвижную выставку».