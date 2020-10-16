Грозный, , 15:27 — REGNUM Жители Чечни смогут в течение недели посещать театры бесплатно. Эта акция проводится в рамках фестиваля национальных театров «Федерация», пишет ИА «Грозный-Информ».

В текущем году фестиваль в Грозном проводится во второй раз. Старт мероприятию будет дан 17 октября. Участие в фестивале подтвердили театры из Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Мордовии, Северной Осетии, Татарии, Хакасии и Чечни. На суд жюри и зрителей будут представлены 14 спектаклей на родных языках разных народов, населяющих данные регионы.

Чтобы стать зрителем конкурсных спектаклей жители Чечни должны получить бесплатные билеты в кассах Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова, Государственного русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова и театра юного зрителя.

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