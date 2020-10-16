Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM В Екатеринбурге откроется выставка картин экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой. Об этом сообщается на сайте галереи «Главный проспект», где и выставят работы Васильевой.

Экс-чиновница ранее была фигуранткой дела «Оборонсервиса» вместе с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Васильевой назначили пять лет колонии, но там она находилась немногим больше месяца: суд, учтя три года домашнего ареста, принял решение досрочно освободить Васильеву.

О художественных увлечениях Васильевой стало известно во время ее пребывания под следствием. Дата открытия екатеринбургской выставки пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2020 года в Екатеринбурге представят фильм о композиторе Евгении Родыгине.

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