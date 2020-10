Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Переводчики сборника стихов южнокорейской поэтессы Ким И Дым «Hysteria» стали лауреатами Национальной премии переводчиков и Премии Люсьена Стрика в области азиатского перевода, проводимые Американской ассоциацией литературных переводчиков (ALTA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института литературных переводов (LTI Korea).

По их словам, это первый случай, когда одно произведение получает более двух наград.

Известно, что на данную премию также претендовали переводчики романа Хван Сок Ёна «At Dusk», переведённого и опубликованного в США в 2019 году.

Отметим, что переводчик сборники стихов Ким Хе Сун «All the Garbage of the World, Unite!» удостоены приза Люсьена Стрика в 2012 году, а сборника «Autobiography of Death» — в 2019 году.

