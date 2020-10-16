Лос-Анджелес, США, , 12:15 — REGNUM Опубликован список известных актёров и публичных фигур, которые озвучат персонажей будущего полнометражного фильма «Щенячий патруль». Об этом 16 октября сообщил журнал Variety.

Стало известно, что в проекте примут участие Ким Кардашьян, Джимми Киммел, Тайлер Перри, Рэндалл Парк, Дэкс Шепард и другие. В качестве режиссера, сценариста и аниматора выступит Кэл Бранкер.

По имеющейся информации, сюжет картины «Щенячий патруль: Фильм» (PAW Patrol: The Movie) расскажет о том, как Райдер и его собаки будут спасать Бухту приключений от мэра города Фогги Боттом Хамдингера. Премьера картины запланирована на 20 августа 2021 года.

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