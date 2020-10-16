Москва, , 14:24 — REGNUM 19 октября в 11:00 часов в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция, приуроченная к старту нового сезона программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях», цель которой — стимулировать развитие регионов через творческие проекты.

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Программа создана по инициативе Роспатриотцентра и реализуется в рамках исполнения Национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Социальная активность». Сайт проекта: https://cultureleaders.ru

В пресс-конференции примут участие:

Саша Даль — певица и лидер группы «Фрукты»;

Мария Абашова — российская прима-балерина;

Елена Сафина — директор программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях» 2020 г. Эксперт региональных, федеральных и международных грантовых конкурсов, руководитель лаборатории проектного мышления «План А».

Для аккредитации необходимо направить на адрес pr@bbagency.ru письмо с темой «аккредитация». В письме указать ФИО, название издания, контактный телефон.

Начало мероприятия:в 11:00, регистрация участников с 10:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: pr@bbagency.ru