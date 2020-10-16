Москва, 16 октября 2020, 14:24 — REGNUM 19 октября в 11:00 часов в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция, приуроченная к старту нового сезона программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях», цель которой — стимулировать развитие регионов через творческие проекты.
Программа создана по инициативе Роспатриотцентра и реализуется в рамках исполнения Национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Социальная активность». Сайт проекта: https://cultureleaders.ru
В пресс-конференции примут участие:
Саша Даль — певица и лидер группы «Фрукты»;
Мария Абашова — российская прима-балерина;
Елена Сафина — директор программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях» 2020 г. Эксперт региональных, федеральных и международных грантовых конкурсов, руководитель лаборатории проектного мышления «План А».
Для аккредитации необходимо направить на адрес pr@bbagency.ru письмо с темой «аккредитация». В письме указать ФИО, название издания, контактный телефон.
Начало мероприятия:в 11:00, регистрация участников с 10:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
Аккредитация СМИ: pr@bbagency.ru