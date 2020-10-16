Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заказал производство подросткового драматического сериала на вампирскую тематику. Об этом 16 октября сообщила Twitter-страница Netflix Queue.

Шоу будет называться «Первое убийство», в качестве продюсера проекта выступит Эмма Робертс. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, в основу сериала ляжет одноимённый рассказ писательницы Виктории Шваб, которая займёт должности сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера.

https://twitter.com/netflixqueue/status/1316816431363756032

Зрители знают Эмму Робертс по сериалам «Королевы крика», «Американская история ужасов», «Мы — Миллеры» и фильму «Оторва». Она является дочёрью Эрика Робертса и приходится племянницей Джулии Робертс.

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