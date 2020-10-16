Тегеран, , 08:54 — REGNUM 15 октября посол Ирана в Маскате и министр информации Омана призвали к расширению сотрудничества в области культурных связей, включая сферы искусства и средств массовой информации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель Али Наджафи-Хошруди отметил, что Тегеран готов поделиться всеми своими возможностями с дружественным Маскатом.

Он подчеркнул, что правительства двух стран должны в большей степени стараться знакомить народы с культурой, искусством и традициями, что приведет к укреплению связей между двумя соседними странами.

По словам Хошруди, сотрудничество в области общественной дипломатии и культурных связей является одним из основных путей расширения экономических связей. Он также выразил готовность Ирана к взаимному сотрудничеству с Оманом в области проведения совместных выставок.

Представитель Омана Абдулла Насер бен Халифа Аль-Харраси приветствовал расширение культурных связей с Ираном и отметил, что ирано-оманские отношения носят исторический характер.