Москва, , 23:31 — REGNUM Потоковый сервис Netflix ответил на вопрос о том, почему в русскоязычной версии сайта пользователи не могут найти некоторые фильмы и сериалы. Информацию журналистам 15 октября предоставила пресс-служба компании.

В Netflix сообщили, что в случае локализации онлайн-кинотеатр предлагает жителям региона только тот контент, который имеет полные озвучку или субтитры на соответствующем языке. Однако пользователи сайта в любом случае всегда имеют доступ к полному англоязычному каталогу.

Таким образом, для того, чтобы посмотреть нелокализованный фильм или сериал или тото, у которого есть лишь частичные русские озвучка или субтитры, подписчикам нужно лишь переключиться на английский язык.

Напомним, сегодня, 15 октября 2020 года Netflix добавил на сайт русскоязычный интерфейс. Кроме того, сервис начал принимать плату за ежемесячную подписку в рублях.

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