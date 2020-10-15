Токио, , 23:02 — REGNUM Впервые с 2011 года аналитики зафиксировали замедление роста аниме-индустрии. Об этом 15 октября сообщил портал Comicbook.

К таким выводам пришли эксперты аналитической компании Teikoku Databank после проведения соответствующего исследования. Они отметили, что в целом дела у этой развлекательной отрасли идут неплохо, поскольку в 2019 году 270 студий получили доход в размере $2,3 млрд.

При этом аналитики обратили внимание, что наблюдается небольшое «торможение», поскольку объём доходов увеличился лишь на 0,5% по сравнению с 2018 годом. Они отметили, что это — самый низкий показатель за последние 11 лет.

Стоит отметить, что в 2019 году второй раз было зафиксировано уменьшение количества выпущенных аниме-сериалов. Студиии выпустили 332 шоу, притом, что в 2018 году вышло 340, а в 2017 — 356.

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